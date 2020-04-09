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Devletten aldığı yardım parasının yarısını bağışladı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da yaşayan 76 yaşındaki Ahmet Gözükara, devletin verdiği bin liranın yarısıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Ağzıkara köyünde yaşayan Ahmet Gözükara'nın evine gelen jandarma ekibi, "Ahmet Amca Biz Bize Yeteriz Türkiye kampanyasına bağışlamak istediğiniz 500 lirayı Ziraat Bankasına götürdük, senin adına yatırdık" diyerek bilgilendirmede bulundu.
"Bizden herhangi bir isteğin var mı?" diye soran ekibin bağış dekontunu verdiği Gözükara ise "Devletimiz sağ olsun. Milletimiz var olsun" dedi.
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