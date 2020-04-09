Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Minareye yıldırımın düşme anı kamerada
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir caminin minaresine yıldırımın çarpma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Malatya’da dün akşam saatlerine doğru sağanak etkili oldu.
Yağış sırasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi’ndeki Turgut Sofuoğlu Camii'nin minaresine yıldırım çarptı.
Yıldırımın etkisi ile minare hasar gördü.
O anlar çevredeki bir evden cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: Yeşilyurt Turgut Sofuoğlu Camii malatyaSon Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 10:53
Sıradaki Haber
Ankara'da sahte dezenfektan operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz