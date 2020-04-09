Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydın-Denizli Otoyolu'nun ihalesi ertelendi
[Fotoğraf: AA]
Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nde 12 Mayıs'ta yapılması planlanan ihalenin tarihi 1 ay ertelendi. İhale, 11 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin ihale tarihi değiştirildi.
Yap-işlet-devret modeliyle ihale edilmek üzere daha önce 12 Mayıs olarak açıklanan Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nde ihale tarihi ve saati 11 Haziran 2020 saat 10.30 oldu.
Geçici teminat tutarı 25 milyon lira olan ihale, tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle yapılacak.
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