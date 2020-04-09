Haber Giriş: Kaynak: AA
Kolonya ve dezenfektan yüklü tır bariyerlere çarptı: Ulaşım saatlerce durdu
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da kolonya ve dezenfektan yüklü tırın refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle kapanan yol 3 saatlik çalışmanın ardından yeninden trafiğe açıldı.
Konya'dan İstanbul'a seyreden Celal P. idaresindeki kolonya ve dezenfektan yüklü 42 KR 620 plakalı tır, D-650 kara yolunun Alifuatpaşa mevkiindeki refüjdeki bariyerlere ve tabelalara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tırda sıkışan sürücü Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kurtarılarak Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunun Sakarya istikametinde trafik, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından normale döndü.
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