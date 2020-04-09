Haber Giriş: Kaynak: AA
Evi kumarhaneye çevirenlere 3'er bin lira ceza
[Fotoğraf: AA ]
Bolu'da, bir evde kumar oynadıkları gerekçesiyle 13 kişiye 3'er bin lira para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İzzet Baysal Caddesi'nde bir evin kumarhane olarak kullanıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Evin farklı odalarındaki masalarda sigara içilerek kumar oynandığını tespit eden ekipler, kumar malzemelerine el koydu.
Evdeki 12 kişi hakkında idari yaptırım uygulanırken, ev sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan saglamak" suçundan adli işlem yapıldı.
Ayrıca bu kişilere "Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet" suçundan 3'er bin lira para cezası uygulandı.
Etiketler: para cezası kumar koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 12:53
Sıradaki Haber
Muğla'da izinsiz kesilen 600 ağaç için para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz