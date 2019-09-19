Türkiye
Pençe-3 Harekatı kapsamında 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi19 Eylül 2019 Perşembe 08:51 - Son Güncelleme 19 Eylül 2019 Perşembe 09:07
Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine yönelik hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesine icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. #MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 19, 2019
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: pençe 3 hava harekatı haftanin PKK