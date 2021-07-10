Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 12:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pehlivanın yol arkadaşı "kıspet"i Türkiye'de sadece 3 kişi üretiyor
Kırkpınar yağlı güreşlerinin en önemli parçalarından biri kıspet. Türkiye'de kıspeti sadece 3 kişi yapıyor. Son ustalardan biri olan Adem Usta geleneksel yöntemlerle ürettiği kıspetlerin kitabını yazmaya hazırlanıyor.
Dualı çayıra çıkacak pehlivanlar önce kıspetlerini giyiyor.
Kıspetin kalitesi müsabakaları doğrudan etkiliyor.
Kıspetler kişiye özel olarak yapılıyor. Adem Kayın, kıspetleri yaparken geleneksel yöntem ve aletleri kullanıyor.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ustalar kıspet siparişlerine yetişemiyor.
Kıspet yapan son üç kişiden biri olan Adem Usta, mesleğini geleceğe, kıspetin kitabını yazarak taşımayı hedefliyor.
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