Dualı çayıra çıkacak pehlivanlar önce kıspetlerini giyiyor.

Kıspetin kalitesi müsabakaları doğrudan etkiliyor.

Kıspetler kişiye özel olarak yapılıyor. Adem Kayın, kıspetleri yaparken geleneksel yöntem ve aletleri kullanıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Ustalar kıspet siparişlerine yetişemiyor.

Kıspet yapan son üç kişiden biri olan Adem Usta, mesleğini geleceğe, kıspetin kitabını yazarak taşımayı hedefliyor.