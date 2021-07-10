Gaziantep’te istihbari çalışma kapsamında, jandarma Yağdöver Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte horoz dövüşü yaptırıldığı bilgine ulaştı.

Harekete geçen Jandarma Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile birlikte çiftliğe operasyon düzenledi.

Çiftlikten kaçmaya çalışan kişileri jandarma ekipleri tek tek yakaladı.

[Fotoğraf: İHA]

40 kişiye toplam 60 bin lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri baskın düzenlenen çiftlikte yakalanan 40 kişiye hayvan başına 5 bin 211 lira, sosyal mesafe kuralını ihlalden 860 lira toplamda ise 60 bin 455 lira para cezası kesti.

Dövüştürülen 5 yaralı horoz Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

[Fotoğraf: İHA]