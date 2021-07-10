Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sitesi'nde bir sokaktaki elektrik kabloları henüz bilinmeyen bir nedenle kısa devre yaptı, alev alıp kopan kablolar yola düştü.

Elektrik direğinde ve yere düşen kablolarda küçük çaplı patlamalar oldu.

O noktadaki bir kamyonet plastik kasalarla yüklüydü. Kamyonetin yükü hemen boşaltıldı.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Korku yaratan yangın söndürüldü.

