Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 12:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-DHA
İstanbul'da elektrik kabloları patlamalarla yandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Sultangazi'de patlayan elektrik kabloları korku yarattı. O anlar kameraya yansıdı.
Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sitesi'nde bir sokaktaki elektrik kabloları henüz bilinmeyen bir nedenle kısa devre yaptı, alev alıp kopan kablolar yola düştü.
Elektrik direğinde ve yere düşen kablolarda küçük çaplı patlamalar oldu.
O noktadaki bir kamyonet plastik kasalarla yüklüydü. Kamyonetin yükü hemen boşaltıldı.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Korku yaratan yangın söndürüldü.
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