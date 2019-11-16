Patlayıcı malzemelerinde parmak izi bulunan HDP'li vekilin oğlu serbest bırakıldı16 Kasım 2019 Cumartesi 00:29 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 00:37
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan HDP Milletvekili Remziye Tosun'un oğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı,, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında HDP Milletvekili Remziye Tosun'un oğlu M.Ş hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Remziye Tosun'un oğlu Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi.
M.Ş'nin,, 21 Ağustos'ta PKK'lı teröristlerin yol kesip polis ekiplerine silahlı saldırıda bulunulduğu olay yerinde ve 2015'te Sur ilçesi'nde ele geçirilen el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerde parmak izinin tespit edildiği belirtilmişti.
Kaynak: TRT Haber