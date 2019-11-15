Türkiye
Son bir haftada bin 943 düzensiz göçmen yakalandı15 Kasım 2019 Cuma 21:28 - Son Güncelleme 15 Kasım 2019 Cuma 21:32
Son bir haftada yapılan operasyonlarda bin 943 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA ]
Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 8-14 Kasım'da yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verildi.
Açıklamada, son bir haftada meydana gelen 61 olayda bin 943 düzensiz göçmenin yakalandığı, 1 göçmen kaçakçısının da gözaltına alındığı belirtildi.
Kaynak: AA
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