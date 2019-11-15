Türkiye

Son bir haftada bin 943 düzensiz göçmen yakalandı

15 Kasım 2019 Cuma 21:28 - Son Güncelleme 15 Kasım 2019 Cuma 21:32

Son bir haftada yapılan operasyonlarda bin 943 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

[Fotoğraf: AA ]