Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 16:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Park yerini unuttukları minibüsü polis buldu
[Fotograf: DHA]
Samsun'da park ettikleri minibüsün yerini unutan çiftin yardımına polis ekipleri yetişti. Çiftin 3 saat aradığı aracı, ekipler kısa sürede bulup sahiplerine teslim etti.
Tapu işlemleri için 19 Mayıs ilçesinden Bafra'ya gelen Ömer-Feride Tutioğlu çifti, dün akşam saatlerinde minibüslerini sokağa park etti.
İşlemleri sonrası geri dönmek isteyen çift, park ettikleri yeri unutunca, bir süre aradıkları minibüslerini bulması için polisten yardım istedi.
Minibüs, bölgeye gelen trafik polisi ekibinin çalışmalarıyla, Çilhane Mahallesi Vapur Sokak’ta park halinde bulundu.
Araçlarını teslim alıp, 19 Mayıs ilçesine dönen çift, polis ekiplerine teşekkür etti.
"Biz 3 saat aradık, polis 2 dakikada buldu"
İlçede kaybolduklarını anlatan Feride Tutioğlu, "Kaybolduk. 3 saat arabamızı aradık. Polise başvurduk. '2 dakikada buluruz' dediler. Gerçekten de 2 dakikada aracı buldular" diye konuştu.
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