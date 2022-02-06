Esenyurt’ta park halinde bekleyen İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Çevrede bulunan başka araçkara da sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürüde söndürüldü.

Olayda toplamda üç araç hasar gördü.

“Çok şükür herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı”

Yaşanan yangını anlatan Harun Ocak, “Araçlarımız durakta park halinde bulunuyordu. Biz de içeride oturuyorduk. O sırada araçlardan birinin yandığını gördük, hemen müdahale etmeye çalıştık. Alevler gitgide çoğaldı ve bizim yangın tüplerimiz yetmedi. Yandaki araçlara da sıçradı yangın. Araçların camlarını kırarak kurtardık. Çok şükür herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. Bir tek araçlarımız hasar gördü” dedi.