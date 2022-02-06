Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir'de iki İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde çarpışan iki İETT otobüsündeki 6 yolcu yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Başakşehir'de metro çalışması nedeniyle tek şeridin kapatıldığı yolda karşı yönlerden gelen iki İETT otobüsü çarpıştı.
Kazada otobüslerde bulunan 6 yolcu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Etiketler: İETT İstanbul Otobüs Trafik Kazası
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