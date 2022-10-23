Sami Durak idaresindeki otomobil, Elmasbahçeler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde sürücü Abdurrahman Seyhanlıoğlu'nun içerisinde bulunduğu park halindeki otomobile çarptı.

O sırada araçta uyuduğu iddia edilen sürücü Seyhanlıoğlu çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkıştı. Bu sırada diğer araç yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürülürken, yaralanan sürücü Seyhanlıoğlu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.