Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 05:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da 11 yıl 33 ay hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 11 yıl 33 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan 11 yıl 33 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan S.E. ile A.D'yi ilçe merkezinde gözaltına aldı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Afyonkarahisar
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