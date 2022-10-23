Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 02:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
[Fotograf: AA]
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü.
Merkez Mahallesi'nde N.K. ve İ.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.K, tabancayla İ.B'ye ateş etti.
Babasının vurulduğunu gören Z.B. ise N.K'yı tabancayla ateş ederek yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince, Düzce Atatürk Devlet ve Gümüşova Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı.
N.K. ve İ.B. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli Z.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Düzce
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