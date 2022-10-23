Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 05:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da 3,7 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 5.22'de 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 6,43 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 23, 2022
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - [87.53 km] Gazipaşa (Antalya)
Tarih:2022-10-23
Saat:05:22:25 TSİ
Enlem:35.757 N
Boylam:31.545 E
Derinlik:6.43 km
Detay:https://t.co/IPbDWYisO2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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