Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 21:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Paraşütle atladıktan sonra kaybolan kişi aranıyor
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Gürle Dağı'ndan yamaç paraşütüyle atlayış yaptıktan bir süre sonra gözden kaybolan paraşütçü için arama çalışması başlatıldı.
Amatör yamaç paraşütü sporcusu Muammer Yolcu, ailesi ve arkadaşları ile birlikte Orhangazi'deki Gürle Dağı'na gitti. Dağdan yamaç paraşütü ile atlayış yaptı.
Elverişsiz hava koşullarının etkili olduğu bölgede bir süre sonra gözden kayboldu.
Ailesi ve arkadaşlarının ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Muammer Yolcu'yu bulmak için, kırsal Gölyaka, Akharem ve Gürle mahallelerinde arama çalışması başlattı.
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