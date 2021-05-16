Amatör yamaç paraşütü sporcusu Muammer Yolcu, ailesi ve arkadaşları ile birlikte Orhangazi'deki Gürle Dağı'na gitti. Dağdan yamaç paraşütü ile atlayış yaptı.

Elverişsiz hava koşullarının etkili olduğu bölgede bir süre sonra gözden kayboldu.

Ailesi ve arkadaşlarının ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Muammer Yolcu'yu bulmak için, kırsal Gölyaka, Akharem ve Gürle mahallelerinde arama çalışması başlattı.

