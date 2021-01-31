Her yıl kış aylarında binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kentteki Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri, pist uzunlukları, kar kalitesi ve gece kayağıyla da adından söz ettiriyor.

Kayak merkezinde zaman zaman pistlerden çıkıp kaybolan veya mahsur kalanların imdadına ise jandarma ekipleri koşuyor.

24 saat güvenliği sağlıyorlar

Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezinde bu tür olaylara müdahale için konuşlu olan İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK ve asayiş ekipler, devriyelerle pistlerde 24 saat güvenliği sağlıyor.

Timler, yabancı dil bilen usta kayakçıların yanı sıra aynı zamanda arama ve kurtarma konusunda her türlü bilgi birikim ve ekipmana sahip askeri personelden oluşuyor.

Kayak yaparken kaybolan veya yaralanan kişilerle ilgili ihbarı aldıktan sonra da en geç 10 -15 dakikada bu kişiye ulaşabilecek donanımdaki ekipler, kar motoru ve paletli kar aracı (UTV) ile 24 saat esasına göre hazır durumda bekleyerek olaylara anında müdahale ediyor.

İlk müdahaleyi yapan timler, yaralıların güvenli şekilde 112 Acil Servis ekiplerine ve ardından da hastanelere sevkini sağlıyor.

50'ye yakın olaya müdahale ediliyor

JAK ve JÖAK her gün ortalama 50'ye yakın olaya müdahale ederken pandemi nedeniyle kayak severleri sık sık sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

JAK timleri belirli aralıklarla çığ ve teleferikte mahsur kalanları kurtarmak tatbikatlar yapıyor.