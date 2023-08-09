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Türkiye
AA 09.08.2023 04:52

Özel hastanede yangın paniği: 61 hasta sevk edildi

Yalova'da hizmet veren özel bir hastanenin acil servis bölümünde elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Özel hastanede yangın paniği: 61 hasta sevk edildi
[Fotograf: AA]

Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde bulunan özel hastanenin zemin katındaki acil servis bölümündeki bir odada elektrik panosunda çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle bina kısa sürede dumanla kaplandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Yalova Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Hastanede tedavi gören 61 hasta çalışanlarca hemen tahliye edildi.

Yönlendirilen ambulanslarla alınan hastalar Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ildeki diğer özel hastanelere sevk edildi.

Özel hastanede yangın paniği: 61 hasta sevk edildi

Vali Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İl Sağlık Müdürü Emrah Eray, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm hastaneye gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

Başkan Tutuk, yangın nedeniyle sıkıntılı bir durumun yaşanmadığını, soğutma çalışması yapıldığını belirterek "Her şey kontrol altında. Bir küçük arızadan dolayı 5 metrekarelik bir odada yangın çıkmış ama anında müdahale edildi, duman tahliyesi yapıldı. Şu anda tehlike arz eden bir durum ve yangından etkilenen bir hasta yok. 61 hastanın sevki hastanelere yapıldı" ifadesini kullandı.

Yangın sırasında binadan tahliye edilerek hastane önünde bekletilen hasta ve yakınları yaşadıkları korku dolu anları gazetecilere anlattı.

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