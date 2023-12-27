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Türkiye
İHA 27.12.2023 10:04

Özel ambulansla uyuşturucu sevkiyatı: 4 sağlık çalışanı yakalandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sevkiyatında kullanılan ambulansta 2 kilogram skunk ele geçirildi, 4 sağlık görevlisi gözaltına alındı. Uyuşturucunun, Muğla’nın Bodrum ilçesine sevk edileceği sırada suçüstü ele geçirildiği açıklandı.

Özel ambulansla uyuşturucu sevkiyatı: 4 sağlık çalışanı yakalandı
[Fotograf: İHA]

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü İstanbul'a bir ambulansla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Alınan istihbarat üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri, teknik ve fiziki takip ile plakasını belirledikleri ambulansı izlemeye aldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde Bahçelievler'de ambulansla uyuşturucu madde taşındığının belirlenmesi üzerine ilçe ekiplerince çalışma genişletildi.

Şüphelilerin ambulansla Bağcılar'dan Başakşehir'deki adreslerine uyuşturucu taşıdıkları ve devamında uyuşturucu maddeyi Muğla'nın Bodrum ilçesine sevk edecekleri tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından 20 Aralık’ta özel bir firmaya ait ambulans harekete geçtikten kısa bir süre sonra durduruldu.

Araç içerisinden 2 kilogram skunk türü uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Baskında, uyuşturucu maddeyi ambulansla taşıyan G.C.S. ve O.D. ile narkotik maddeyi almak üzere Bodrum'dan İstanbul'a gelen M.N. ve olaya karıştığı belirlenen M.S.H. adlı 4 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Uyuşturucu İstanbul’dan Bodrum’a götürülecekti

Emniyet güçleri tarafından yapılan çalışma ve incelemede; ambulans aracının tescil kayıtlarında "ambulans hizmetinde kullanılamaz-trafikten men" şerhi bulunduğu ortaya çıktı. Özel bir ambulans olduğu anlaşılan taşıta el konulurken, şüphelilerin 4'ünün de sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

Suçüstü yakalanan ve uyuşturucu madde ticareti - 6136 SKM suçlarından gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.H. hakkında adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi. G.C.S., O.D. ve M.N. adlı sağlık çalışanlarının ise tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi.

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İstanbul Uyuşturucu Ambulans
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