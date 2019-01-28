Türkiye
Oyuncu Deniz Çakır hakkında takipsizlik kararı
28 Ocak 2019 Pazartesi 17:29 - Son Güncelleme 28 Ocak 2019 Pazartesi 17:29
Oyuncu Deniz Çakır hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından takipsizlik kararı verildi.
Oyuncu Deniz Çakır hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından takipsizlik kararı verilirken, "mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret" suçundan soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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