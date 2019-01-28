Oyuncu Deniz Çakır hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından takipsizlik kararı verilirken, "mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret" suçundan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA