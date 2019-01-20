Yazın doğal güzellikleriyle kışın işe karıyla bilinen Tunceli'nin Ovacık ilçesinde son yılların en sert kışını yaşanıyor. İlçede kar kalınlığı 3 metreyi aştı.

Sokaklar karla doldu, evler ve araçlar kara gömüldü. İlçe sakinleri evlerinden çıkamaz oldu.

Sokak hayvanları ise kışın çetin geçtiği Ovacık'ta büyük zorluk çekiyor.

İlçe sakinleri, kendi imkanları doğrultusunda hayvanlara sürekli yemek verdiklerini belirtti.

İlçeyi, Tunceli merkeze bağlayan tek bağlantı yolunda da zaman zaman çığ düşüyor. Ancak ekipler ulaşımda aksamaların önüne geçebilmek için yoğun mesai harcanıyor.

Haber: Merve Şahin

Kameraman: Cahit Sacit Yıldırım