Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otoyolu'nda tır yangını: Uzun kuyruklar oluştu
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi, otoyolda trafik bir süre aksadı.
Uğur K. idaresindeki tır, otoyolun Çayırova geçişi Akse Mahallesi mevkisinde motor kısmından alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, tırı yol kenarına park ederek araçtan indi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle trafik akışının bir süre aksaması sonucu otoyolda araç kuyruğu oluştu.
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