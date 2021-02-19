Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 12:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa merkezli FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
Bursa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdıkları, aralarında örgütte "ev sorumlusu ve sohbet sorumlusu" olduğu tespit edilen 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa, İstanbul, Kastamonu ve Bitlis'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2'si aktif kamu görevlisi 16 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılara ait adreslerde ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el kondu.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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