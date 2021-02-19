Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de bir köye karantina kararı
Çanakkale'de artan koronavirüs vakaları üzerine Yenice ilçesinde bulunan bir köyde karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacak.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş başkanlığında toplandı.
İlçeye bağlı Taban köyünde koronavirüs salgınında artış yaşanması üzerine, yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla köyde karantina uygulanmasına karar verildi.
Karantina 14 gün sürecek.
Jandarma ekipleri de köyün girişlerinde önlem alındı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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