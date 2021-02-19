Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 12:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de bir mahalle karantinaya alındı
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir mahallede, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, kırsal Cücün Mahallesi'nde, son günlerde artan vaka sayısı nedeniyle, sosyal izolasyonu sağlamak için karantina uygulanmasını kararlaştırdı.
Karantina nedeniyle mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Karantina Koronavirüs
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