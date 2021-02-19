Onikişubat ilçesine bağlı Çukurhisar köyünde ilkbaharın müjdecisi olan kardelenler çiçek açtı.

[Fotoğraf: İHA]

Kaya kovuklarından güneşe doğru uzanan ve narin olmasına rağmen en sert toprağı delecek kadar güçlü olan kardelen çiçeklerini koparanlara cezai işlem uygulanıyor.

[Fotoğraf: İHA]

Fotoğrafçılar ise soğuğa rağmen Kardelen çiçeğini ölümsüzleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.