Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 12:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kardelen çiçeğini koparana 80 bin lira ceza
Kahramanmaraş’ta dik yamaçlarda, uçurum kenarlarında yetişen ve karlar erimeye başlayınca ortaya çıkan kardelen çiçeği, görenleri kendine hayran bırakıyor. Ancak bu çiçeği koparana 80 bin lira ceza uygulanıyor.
Onikişubat ilçesine bağlı Çukurhisar köyünde ilkbaharın müjdecisi olan kardelenler çiçek açtı.
[Fotoğraf: İHA]
Kaya kovuklarından güneşe doğru uzanan ve narin olmasına rağmen en sert toprağı delecek kadar güçlü olan kardelen çiçeklerini koparanlara cezai işlem uygulanıyor.
[Fotoğraf: İHA]
Fotoğrafçılar ise soğuğa rağmen Kardelen çiçeğini ölümsüzleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.
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