Kaza, Palu ilçesin Kayaönü köyünde bir maden ocağında meydana geldi.

Salih Yıldırım ile Adem Yıldız, asansör olarak kullanılan vinç kafesi ile 70 metrelik kuyuya inmeye çalışıyordu.

Vincin dengesini sağlayan parçalardan biri koptu, işçiler kuyuya düştü. Olayı fark eden diğer işçiler sağlık ekiplerine haber verdi.

Ağır yaralanan 2 işçi tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İşçilerin cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna getirildi.