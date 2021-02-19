İlçede 10 Şubat'ta etkili olan hortumda Alaçatı Port'ta demirliyken yan yatan ve ardından suya gömülen 15 metrelik yatın kurtarılması için hassas bir çalışma yürütüldü.

Piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan yatı sağlam şekilde çıkarmayı amaçlayan kurtarma ekibi, karaya vinç yanaşamaması nedeniyle Bandırma'dan getirilen vinç teknesiyle çalışma yaptı.

[Fotoğraf: AA]

İçindeki suyun boşaltılmasıyla yat su üstüne çıktı

Operasyon kapsamında ilk olarak 3 sanayi dalgıcı, sıcaklığı 10 derece olan suya dalarak batan teknenin etrafını taradı. Özel ekipmanlarla yapılan dalışta, yatın içinin fotoğrafları çekildi.

Yatın vince bağlı özel halatlarla bir miktar kaldırılmasının ardından dalgıç pompalarla su tahliyesi yapıldı. İçindeki suyun boşaltılmasıyla yat, su üstüne çıkmaya başladı.

[Fotoğraf: AA]

Yakıt sızıntısı riskine karşı önlemlerin de alındığı operasyonda yüzeye çıkartılan yat, vinç teknesine bağlanarak Alaçatı Port Marina'ya götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Kurtarma operasyonu 8 saat sürdü

Havadan da görüntülenen kurtarma operasyonu yatın iskele yardımıyla karaya çıkartılmasıyla 8 saatte sona erdi.

Lüks yatın buradaki tamir ve tadilat işlemlerinin ardından yeniden mavi sularla buluşacağı öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]