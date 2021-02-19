Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 11:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı
Şanlıurfa ve Adana'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ve çok sayıda silah ele geçirildi.
Ekipler, "yasa dışı bahis", "suç gelirlerinin aklanması" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında Şanlıurfa ve Adana'da belirlenen 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Adreslerde yapılan aramalarda 6 lüks otomobil, 2 av tüfeği, 4 tabanca ve tabancaya ait 4 şarjör ve 551 fişek, 1050 euro, 2 bin 800 dolar, 101 bin 285 lira, 416 altın türü madeni para ve çeşitli boyutlarda 25 altın parçası bulundu.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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