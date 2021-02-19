Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı vaka haritasında 8-14 Şubat tarihleri arasında en çok vakanın görüldüğü 4’üncü kent olan Giresun’da yerel kısıtlama tedbirleri devreye alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında alınan yeni kararlar vatandaşlara duyuruldu.

Ev ziyaretlerine izin yok

Buna göre, bulaş kaynağı yaratacak olan düğün, nişan, kına, mevlit, taziye gibi etkinliklerin yapılmasının kontrol altına alınmasına ve ziyaret, gün gibi sosyal faaliyetlere izin verilmemesine karar verildi.

Cenaze anonsları durduruldu

Daha önce alınan Umumu Hıfzıssıhha Meclisi kararları doğrultusunda cenaze törenleri belirlenen kurallara göre yapılacak.

Belediyeler tarafından yapılan cenaze anonsları 2’nci bir karara kadar durdurulurken, bunların yerine pandemi konusunda bilinçlendirme anonsları yapılacak.

Köy ve yaylalara çıkış yasak

Çiftçi Kayıt Belgesi olan vatandaşların hayvancılıkla uğraşanları hariç olmak üzere 20-21 Şubat ve 27-28 Şubat tarihlerinde, hava koşulları nedeniyle yapılacak tarımsal faaliyet bulunmadığından, çiftçilik faaliyeti için köy ve yaylalara çıkmasına izin verilmeyecek.

Denetimler sıkılaştırılacak

Kısıtlama saatlerinde kontrol noktalarında daha sıkı tedbirler alınacak ve kısıtlama muafiyeti olan vatandaşların muafiyet durumunu suistimal edip etmedikleri tespit edilecek.

Aynı zamanda Gazi Caddesi kuzey ve güney giriş noktalarına konulan kontrol noktalarında HES Kodu sorgulaması yapılacak.