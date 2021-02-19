Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 12:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sınırda yakalanan DEAŞ'lı terörist adliyeye sevk edildi
Kilis'te hakkında kırmızı bültenle yakalama emri bulunan DEAŞ'lı terörist yakalandı.
Suriye'deki çatışma bölgelerinden bir teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan jandarma ekipleri, çalışma başlattı.
Suriye sınırında Kazakistan uyruklu bir erkek şüpheli, Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin terör örgütü DEAŞ üyesi olmaktan kırmızı bültenle arandığı belirlendi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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