Haber Giriş: Kaynak: AA
Otoyolda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Adana'da otoyolda seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Mustafa Timuçin idaresindeki otomobilin motor kısmından, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Dr.Mithat Özsan Bulvarı çıkışında duman çıkması üzerine sürücü aracı park etti.
Timuçin, otomobilde bulunan eşi ve iki çocuğunu araçtan indirerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevler saran otomobile müdahale etti.
Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Adana otomobil yangını Tarsus-Adana-Gaziantep OtoyoluSon Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 01:57
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