İsmet İnönü Mahallesi'nde hasta taşıyan ambulans, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan iki meslektaşı ile hastayı başka ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.