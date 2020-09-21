Haber Giriş: Kaynak: AA
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 3 yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
İsmet İnönü Mahallesi'nde hasta taşıyan ambulans, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan iki meslektaşı ile hastayı başka ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Etiketler: hatay İskenderun ambulans trafik KazasıSon Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 01:44
Sıradaki Haber
Yeni haftada sonbahar kendini gösterecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz