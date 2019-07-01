Hasan İrci, kamyonetiyle Güzelbahçe ilçesinden Buca Sebze ve Meyve Hali'ne gittiği sırada İzmir-Çeşme otoyolunun Narlıdere mevkisinde kamyonetten düşen sebze kasalarını toplamak için emniyet şeridinde durdu.

İrci'ye, otoyolda düşen kasaları topladığı sırada sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Yaklaşık 100 metre ileride duran otomobile de arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.

Kazada, pazarcı Hasan İrci olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, İrci'ye çarpan otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü verildi.

Kaynak: AA