Otoyol ve köprü geçişlerinde ücretlendirme modeli değişiyor. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan vatandaşa otoyol ve köprü ücreti müjdesi çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, otoyol ve köprülerde “dinamik fiyatlandırma” modeline geçmeye hazırlanıyor.

Köprü ve otoyollarda talep yoğunluğuna göre fiyatlar belirlenecek

Model hali hazırda Avrupa'da uygulanıyor. Böylece Talep Yönetim Sistemi adı verilen uygulamanın Türkiye'de de hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütülecek.

Bu yazılımla, araçların otoyol ve köprülerden geçiş istatistikleri 7 gün 24 saat boyunca takip edilecek. Geçiş yoğunluğuna göre ücret tarifesi belirlenecek. Söz konusu sistemi havayolu şirketleri de kullanıyor.

Yolların boş olduğu saatlerde geçiş ücreti daha düşük tutulacak

Sistem, daha az yoğun dönemlerde vatandaşın otoyol ve köprüleri, daha ucuza kullanılabilmesinin önünü açıyor.

Bir başka değişiklik ise karayollarındaki bakım onarım çalışmalarıyla ilgili. Karayolu ağında bakım onarım çalışmaları ağırlıklı olarak özel sektör marifetiyle yürütülecek. Bakım onarım çalışmaları performans esaslı sözleşmelerle yürütülecek.

Kaynak: TRT Haber