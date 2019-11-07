Binlerce öğrencinin gökbilime dair bilgilerle donatıldığı Mamak Belediyesine bağlı Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi kulesinde geçen pazar günü çıkan ve büyük maddi zarara neden olan yangına ilişkin itfaiye raporu tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca hazırlanan raporda, "yangının elektrikten kaynaklanmadığı" vurgulandı.

Ankara Mamak'ta bulunan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezinde çıkan yangına ilişkin itfaiye raporu tamamlandı. Yangında sabotaj izine rastlandı. Detayları @trthaber muhabiri Doğancan Aksoy aktardı.https://t.co/k3kyEziEb9 pic.twitter.com/j9RfZx1ZO4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 7, 2019

Raporda, " kulenin yanma yoğunluğu olan ikinci kat çatı kısmındaki yanmaya müsait malzemeler üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş atılarak yakıldığı, rüzgarın etkisiyle de yanmaya müsait malzemelerin (dış cephe kaplamalarının) hızla tutuşarak alevlerin yayıldığı" ifade edildi.

Kaynak: AA