Türkiye
Ağrı'da 8 terörist etkisiz hale getirildi07 Kasım 2019 Perşembe 15:29 - Son Güncelleme 07 Kasım 2019 Perşembe 15:33
İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da düzenlenen hava destekli operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hava destekli operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, 8 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber