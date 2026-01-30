Hafif Sağanak Yağışlı 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.01.2026 10:11

Otoyol savaş alanına döndü: 2 ölü, 10 yaralı

Gaziantep Valiliği, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Gaziantep Valiliği, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TAG Otoyolu Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde havanın sisli olması nedeniyle 10 aracın karıştığı trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır olmak üzere 10 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve yardım ekibi sevk edilmiş, otoban jandarma ekipleri tarafından kaza bölgesi kordon altına alınmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın Gaziantep ve Nizip'te bulunan hastanelere sevki gerçekleşmektedir. Kazanın meydana geldiği yol trafiğe Şanlıurfa istikametinde kapalıdır. Trafik Doğu gişelerinden devlet kara yoluna verilmiştir. Yardım ekiplerimizin müdahaleleri devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

ETİKETLER
Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:36
Suriye'de ateşkes mutabakatına varıldı
11:35
MEB'den eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirilmesine ilişkin yeni düzenleme
11:33
Kapasite mekanizmasından 16 doğal gaz santrali yararlanacak
11:32
İnternetten altın alışverişinde şikayetler artıyor
11:30
Küçük ölçekli balıkçı destekleri için başvurular başladı
11:26
Kadınlarda işsizlik oranı son 154 ayın en düşük seviyesinde
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
FOTO FOKUS
TAG Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 10 yaralı
TAG Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 10 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ