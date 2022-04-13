Antalya'da dün gece 01.45 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden çıkan Ahmet Uzun, park halindeki aracının, oğlunun aracının ve komşusuna ait aracın sağ ön lastiğinin patlak olduğunu fark etti.

Lastikleri inceleyen Uzun, bıçakla patlatıldığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbarla birlikte olay yerine gelen polis ekipleri, araçlarda incelemede bulundu.

Uzun ailesi kimliği belirsiz şüpheliden şikayetçi olurken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmaların ardından olay anının güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.