Otomobillere çamur, oto yıkamalara iş yağdı

İstanbul'a, Kuzey Afrika'dan lodosla taşınan toz yağmurla birleşince çamura dönüştü.

Araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören sürücüler oto yıkamacıların yolunu tuttu.

Yıkamacılar ise, müşterilerinin diğer günlere göre arttığını söyledi.

Diğer günlere göre yoğunluk var

Sürücü Onur Erdinç, "Öğlen çamur yağmaya başladı akşama doğru da devam etti. Biz de bugün sıradayız. Çamuru atlatmak için arabamızı yıkatıyoruz. Müşterilerimize temiz olsun arabamız. Sırada beklemeye devam ediyoruz" dedi.

Oto yıkama personeli Özcan Uzun ise, "Akşam çamur yağdığı için müşterilerimiz yoğun bir şekilde arabalarını yıkatmaya çalışıyorlar. Biz de yardımcı oluyoruz. Çamurdan dolayı diğer günlere göre bir yoğunluk var. Çamurdan dolayı yıkama yaptırıyorlar." diye konuştu. Arabasını temizleyen Ömer Ömeroğlu ise, "Biz her gün araba temizliyoruz. Siyah araba olduğu için zahmeti var. Dün de felaket çamur yağmış. Onun için arabayı temizliyoruz. Turizm sektöründe çalıştığımız için devamlı arabamızın temiz olması gerekiyor`"şeklinde konuştu.(DHA)