Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobille kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kazada kamyonetteki büyükbaş hayvan telef oldu.
Hicret Nevhide Çöl idaresindeki otomobille Habip Karagöz'ün kullandığı büyükbaş hayvan taşıyan kamyonet, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Karadirek köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada sürücülerle kamyonette bulunan Naci Güzel yaşamını yitirdi, Nusret Güzel yaralandı. Kamyonetten düşen büyükbaş hayvan telef oldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı Nusret Güzel, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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