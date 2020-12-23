Olay, Bursa şehir merkezinde meydana geldi.

Evin önünde park halinde duran bir otomobilin yanına gelen kişi, etrafı ve aracı kontrol ettikten sonra gözden kayboldu. Kısa süre sonra otomobilin yanına tekrar gelen kişi, kapıyı açarak içeri girdi.

Dışarıdan gelen sesleri fark eden otomobilin sahibi balkona çıkarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Otomobilinin soyulmaya çalışıldığını fark eden kişi, eline aldığı sopayı hırsızın üzerine fırlattı. Neye uğradığını şaşıran hırsız kaçmaya başladı. O anlar kameraya yansıdı.



