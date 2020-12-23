Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 10:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobilini soymaya çalışan hırsızın başına sopa fırlattı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da evinin önündeki otomobilini soymaya çalışan hırsızı fark eden kişi, balkondan hırsızın üzerine sopa fırlattı. Neye uğradığını şaşıran hırsız kaçmaya başladı. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, Bursa şehir merkezinde meydana geldi.
Evin önünde park halinde duran bir otomobilin yanına gelen kişi, etrafı ve aracı kontrol ettikten sonra gözden kayboldu. Kısa süre sonra otomobilin yanına tekrar gelen kişi, kapıyı açarak içeri girdi.
Dışarıdan gelen sesleri fark eden otomobilin sahibi balkona çıkarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Otomobilinin soyulmaya çalışıldığını fark eden kişi, eline aldığı sopayı hırsızın üzerine fırlattı. Neye uğradığını şaşıran hırsız kaçmaya başladı. O anlar kameraya yansıdı.
Etiketler: Hırsızlık
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