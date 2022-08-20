Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 08:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobilin camını kıran ayı içindeki yiyecekleri yedi
[Fotograf: İHA]
Erzincan’da ayı otomobilin camını kırarak araç içerisinde bırakılan yiyeceklerle karnını doyurdu.
Erzincan Günbağı köyünden Turabi Gündoğdu, Munzur Dağı eteklerindeki yaylaya haftalık yiyeceğini aracın gittiği yere kadar götürdükten sonra orda otomobilinin kapılarını kilitleyip yaylaya çıktı.
Sabah yayladan atlarla otomobildeki yiyecekleri götürmek için geri gelen Gündoğdu, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.
Gece otomobildeki yiyeceklerin kokusunu alan ayı, aracın camını kırarak yiyeceklerin bir kısmını yedi. Araçta da maddi hasar oluşturan ayı, otomobilin koltuklarını, aynasını, ön panjuru parçaladı.
Etiketler: Erzincan
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