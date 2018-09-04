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Otomobilin bagaj kapağı üzerinde yolculuk yaptı

Ankara’da trafikte seyir halindeki otomobilin bagaj kapağına tutunarak yol alan gencin görüntüleri cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Ankara Altındağ’da dün akşam saatlerinde yaşanan olayda bir şahıs, Solfasol Mahallesi’nde bir cadde üzerinde yokuş aşağı ilerleyen bir otomobilin bagaj kapağı üzerinde yolculuk yaptı.

Saatte ortalama 40 kilometre hızla giden aracın üzerinde yoluna devam eden genç, defalarca düşme tehlikesi atlatmasına rağmen, aldırmadan tehlikeli oyununa devam etti.

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırmayan genç, otomobille birlikte gözden kaybolarak yoluna bu şekilde devam etti.

O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

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