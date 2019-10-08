Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Fırtına Mahallesi’nde aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir anda otoyolun kenarındaki dükkana yöneldi. O sırada kaldırımda yürüyen bir kadın otomobilin kaldırımın üzerine çıkmasıyla neye uğradığını şaşırarak adım atamadı.

Atamadığı adım ise onu bir felaketten korudu. Araç hemen önünden geçerek dükkanın tel örgülerinden içeriye girdi.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA