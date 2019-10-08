Türkiye
Otomobilin altında kalmaktan bir adımla kurtuldu08 Ekim 2019 Salı 10:10 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 10:28
Rize’de meydana gelen trafik kazasında kaldırımda yürüyen genç kadın kazadan 1 adımla kurtuldu.
Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Fırtına Mahallesi’nde aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir anda otoyolun kenarındaki dükkana yöneldi. O sırada kaldırımda yürüyen bir kadın otomobilin kaldırımın üzerine çıkmasıyla neye uğradığını şaşırarak adım atamadı.
Atamadığı adım ise onu bir felaketten korudu. Araç hemen önünden geçerek dükkanın tel örgülerinden içeriye girdi.
O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler: rize kıl payı kurtuluş kaza ardeşen