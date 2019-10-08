Türkiye
Kuzey Ege'de bazı feribot seferleri iptal edildi08 Ekim 2019 Salı 10:00 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 10:09
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor. Kabatepe-Gökçeada hattında bazı seferler iptal edildi.
Fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
Gökçeada'dan saat 11.00'de, Kabatepe'den saat 13.00'de gerçekleştirilecek seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer hatlarda ulaşımın normal seyrettiğini duyurdu.
Kaynak: AA
Etiketler: Kuzey Ege Fırtına feribot Deniz ulaşımı