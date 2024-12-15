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Türkiye
AA 15.12.2024 10:56

Otomobilin açılan kapısına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Antalya'da, otomobil sürücüsünün kontrolsüz olarak kapısını açtığı otomobile motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat'ın Sorgun Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akaryakıt istasyonuna gelen Emir Mert E'nin kullandığı motosiklet, istasyonda yakıt almak için bekleyen Murat K'nın kullandığı otomobilin kontrolsüz bir şekilde açılan kapısına çarptı.

Kapıya çarpan ve devrilen motosiklet sürücüsünün yardımına ilk olarak akaryakıt istasyonu çalışanları koştu.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Emir Mert E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Antalya Trafik Kazası Motosiklet
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